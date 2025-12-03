CAN 2025 : liste des joueurs, rassemblement, départ… le planning des « Lions » dévoilé

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (21 décembre -18 janvier 2026), le calendrier de préparation des « Lions » est désormais connu.



Selon Dsports, le sélectionneur Pape Thiaw dévoilera sa liste de joueurs convoqués ce jeudi à 10h, sans conférence de presse prévue pour accompagner l’annonce.



Début du regroupement le 15 décembre



Les joueurs sont attendus dans la tanière à partir du 15 décembre, date retenue pour l’ouverture du rassemblement. Cette phase permettra au staff technique de lancer la préparation physique et tactique en vue de l’entrée en compétition.



Remise officielle du drapeau



Comme le veut la tradition, la cérémonie de remise du drapeau national se tiendra entre le 15 et le 18 décembre. Le chef de l’État choisira, dans cet intervalle, le moment pour confier officiellement le drapeau aux Lions.



Départ pour Tanger le 19 décembre



Le départ de l’équipe nationale vers Tanger, qui servira de camp de base aux « Lions », est programmé pour le 19 décembre. Pape Thiaw et son groupe y finaliseront leur préparation avant le début de la CAN Maroc 2025.