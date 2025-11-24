CAN 2029 – 2035 : Le Sénégal candidat pour accueillir l’une des prochaines éditions

Le Sénégal a officiellement déposé sa candidature pour accueillir l’une des prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations prévues entre 2031 et 2035.



Hors course pour l’édition 2029, le pays se projette désormais vers l’organisation d’une CAN majeure, avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans le développement de ses infrastructures sportives. Cette démarche intervient quelques mois après la désillusion de la CAN 2027, finalement attribuée au trio Kenya–Ouganda–Tanzanie. Le Sénégal, qui espérait initialement accueillir la compétition, a ainsi dû revoir ses objectifs tout en maintenant sa volonté de redevenir terre de CAN, plus de trente ans après avoir organisé l’édition 1992.



Dans ce contexte, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le report de la désignation des pays hôtes pour les éditions 2029 à 2035. Le Comité exécutif a décidé de prolonger la phase d’évaluation afin de passer en revue, de manière plus approfondie, l’ensemble des dossiers présentés.



À ce stade, cinq candidatures officielles ont été enregistrées pour les futures campagnes 2029, 2031, 2033 et 2035. Il s’agit de l’Angola, du Rwanda, de l’Éthiopie et le Sénégal pour des candidatures individuelles, ainsi que le duo Mali–Guinée pour une proposition conjointe. D’autres nations annoncées comme potentiellement intéressées, notamment l’Algérie et la République démocratique du Congo, n’ont finalement pas confirmé leur engagement, informe Wiwsport.

