CAN Côte d’Ivoire 2023 : Les 10 gros matchs du premier tour

Au premier tour de la Coupe d’Afrique des nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, 36 rencontres de haut niveau vont tenir en haleine les amoureux du football continental. CafOnline présente les 10 matchs qui devraient plus retenir l’attention.



Sénégal - Gambie, 15 janvier, 14h GMT

Sur le papier, l’affiche semble déséquilibrée mais c’est sans connaitre la rivalité entre deux pays frontaliers qui se ressemblent en plusieurs points. Un David contre Goliath qui vaudra le détour.



Côte d’Ivoire – Nigeria, 18 janvier, 17h GMT

Un match d’anciens champions d’Afrique. 6 sacres sur la balance avec 2 pour les Eléphants et 4 pour les Super eagles. Avec la force de frappe des deux équipes, la déception ne devrait pas être au rendez-vous.



Egypte – Ghana, 18 janvier, 20h GMT

Les rencontres entre ces deux nations ont toujours été électriques. 11 titres de champion d’Afrique sur le terrain. Ça promet des étincelles.



Sénégal – Cameroun, 19 janvier, 17h GMT

Surement le match de Lions que tout le monde attend. Ceux de la Teranga face aux Indomptables. Le champion d’Afrique en titre voudra faire respecter son rang coûte que coûte.



Algérie – Burkina, 20 janvier, 14h GMT

Les dernières confrontations entre les deux équipes ont été à grands suspens. La rencontre entre Fennecs et Etalons sera de nouveau scrutée.



Tunisie – Mali, 20 janvier, 20h GMT

Deux équipes qui ne quittent plus. Des éliminatoires de Coupe du monde aux phases finales de CAN, il y a toujours une confrontation entre Aigles de Carthage et Aigles qui tient en haleine.



Maroc – RD Congo, 21 janvier, 14h GMT

Un grand favori et un outsider aux airs de favori. Lions de l’Atlas et Léopards se donneront rendez-vous pour une affiche qui devrait décider du leadership du groupe F.



Afrique du Sud – Namibie, 21 janvier, 20h GMT

Rien ne vaut un derby d’Afrique australe. La suprématie dans la zone sera en jeu entre Bafana Bafana et Brave Warriors.



Guinée – Sénégal, 23 janvier, 17h GMT

Un autre derby d’Afrique de l’Ouest. Le champion d’Afrique en titre est attendu sur chacune de ses sorties. Mais le Syli qui veut surprendre son monde dans cette compétition compte bien leur jouer un mauvais tour.



Tanzanie – RD Congo, 24 janvier, 20h GMT

Avec un football en pleine expansion, le championnat tanzanien regorge de plusieurs joueurs congolais qui y font la pluie et le beau temps. Un derby aussi pour la suprématie.