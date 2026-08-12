CAN Féminine 2026 : Le Cameroun élimine le Maroc aux tirs au but et se qualifie pour la finale

Le Cameroun a éliminé le Maroc, pays hôte, ce mercredi 12 août, au terme d'une séance de tirs au but étouffante (3-1). Les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager durant le temps réglementaire et la prolongation (0-0).
Porté par l'expérience de ses joueuses, le Cameroun a surtout pu compter sur sa gardienne Bihina, auteure de trois arrêts décisifs lors de la fatidique séance. Ce succès permet aux Lionnes Indomptables de briser la malédiction du pays organisateur et de décrocher leur billet pour la grande finale de la CAN Féminine 2026.
Pour le Maroc, la désillusion est immense devant son public. La rencontre a en effet été marquée par un pénalty manqué à la 118e minute, avant un véritable naufrage lors de la séance des tirs au but. La finale se jouera le 16 août prochain à 19h00 GMT au stade Prince Moulay Hassan, face au Malawi.
Porté par l'expérience de ses joueuses, le Cameroun a surtout pu compter sur sa gardienne Bihina, auteure de trois arrêts décisifs lors de la fatidique séance. Ce succès permet aux Lionnes Indomptables de briser la malédiction du pays organisateur et de décrocher leur billet pour la grande finale de la CAN Féminine 2026.
Pour le Maroc, la désillusion est immense devant son public. La rencontre a en effet été marquée par un pénalty manqué à la 118e minute, avant un véritable naufrage lors de la séance des tirs au but. La finale se jouera le 16 août prochain à 19h00 GMT au stade Prince Moulay Hassan, face au Malawi.
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