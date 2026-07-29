Mondial-2026 : la FIFA ouvre des procédures disciplinaires après les incidents de la finale Argentine-Espagne

Dix jours après les échauffourées qui ont émaillé le coup de sifflet final de la Coupe du monde 2026, la FIFA passe à l'action. L'instance internationale vient d'ouvrir plusieurs procédures disciplinaires visant la Fédération argentine ainsi que des acteurs des deux sélections, dont Leandro Paredes et Gavi.



L'instance dirigeante reproche à la fédération argentine de nombreux manquements. Sont ciblés des comportements inappropriés, des chants et gestes discriminatoires, des messages inadaptés, mais aussi des jets de projectiles et des failles de sécurité constatés lors du parcours de l'Albiceleste.



Sur le plan individuel, les tensions de la finale remportée par la Roja valent à plusieurs Argentins de poursuites précises. Leandro Paredes et Nahuel Molina font face à des accusations d'agression et de comportement antisportif après leurs altercations avec les joueurs espagnols. Thiago Almada et l'entraîneur adjoint Roberto Ayala sont également visés.



Du côté de l'Espagne, le milieu de terrain Gavi est lui aussi sous le coup d'une procédure pour comportement antisportif lors des récents événements. La Commission de discipline de la FIFA doit désormais trancher et pourrait prononcer des amendes ainsi que de lourdes suspensions.