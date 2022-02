CAN: Le Sénégal se qualifie en finale pour la deuxième fois consécutive

Comme en 2019, le Sénégal se qualifie en finale de la Coupe d’Afrique de Nations. Grâce à des buts d'Abdou Diallo, Bamba Dieng et Sadio Mané, le Sénégal a pris le meilleur sur le Burkina Faso en demi-finales de la CAN ce mercredi soir (3-1).



Aliou Cissé et ses joueurs vont croiser le vainqueur du match Cameroun-Egypte de demain.