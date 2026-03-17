CAN Maroc 2025 : Le Sénégal déclaré forfait pour la finale par le Jury d’Appel de la CAF

Coup de théâtre dans le football africain, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement déclaré l’équipe nationale du Sénégal forfait pour la finale de la CAN Maroc 2025. En application de l’article 84 du règlement de la compétition, le résultat du match est homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).



Réuni ce jour, le Jury d’Appel a infirmé la décision initiale du Jury Disciplinaire suite au recours introduit par la partie marocaine. Selon les conclusions du jury, le comportement de l’équipe du Sénégal entre dans le champ d’application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations. L'instance a établi que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a enfreint les règles de conduite, justifiant ainsi la perte du match par forfait. « La réserve introduite par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est déclarée fondée », a tranché le jury, précisant que toutes les autres conclusions liées à cette réserve ont été rejetées.



Le Jury d’Appel s'est également prononcé sur le cas du joueur marocain Ismaël Saibari (n°11). Si le jury confirme que ce dernier s'est rendu coupable d'un « comportement fautif en violation des articles 82 et 83(1) du Code disciplinaire », sa sanction a été revue à la baisse. Sa suspension est désormais de deux matches officiels, dont un avec sursis, et l'amende de 100 000 USD initialement infligée a été purement et simplement annulée.



Par ailleurs, plusieurs sanctions financières visant la Fédération marocaine ont été ajustées. L'amende concernant le comportement des ramasseurs de balles a été réduite à 50 000 USD, et celle liée à l'utilisation de lasers à 10 000 USD. En revanche, la CAF s'est montrée intraitable concernant les interférences autour de la zone de révision VAR (OFR), confirmant l'amende de 100 000 USD à l'encontre de la FRMF. Cette série de décisions clôt un feuilleton juridique intense qui modifie radicalement l'issue administrative de cette finale continentale.