CAN U17 : La Côte d’Ivoire étrille la Centrafrique, Alynho Haïdara s’offre un quadruplé

La Côte d'Ivoire a lancé sa campagne en Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U17 de la plus belle des manières en écrasant la Centrafrique sur le score sans appel de 6 buts à1. Un match à sens unique où Alynho Haïdara s'est illustré avec un quadruplé.



Les « Éléphanteaux » démarrent leur tournoi de la plus belle des manières et prennent provisoirement la tête du groupe C avec trois points devant le Mali (2e, 3 pts +1) avec une différence (+5).