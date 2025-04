CAN U17 : Le Maroc file en demi-finales après sa victoire sur l’Afrique du Sud (3-1)

Un but de Ismaïl El Aoud et un doublé de Ziyad Baha, contre un but de Neo Bohloko ont permis au Maroc de passer dans le dernier carré du tournoi.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17 ) qu’il accueille sur son sol. Les “Lionceaux” de l’Atlas se sont imposés ce jeudi face à l’Afrique du Sud sur le score de 3 à 1.