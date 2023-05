CAN U17 – Sénégal vs Afrique du Sud : les « Lionceaux » visent les demies et le Mondial

Après avoir survolé la poule A de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans, l’équipe du Sénégal défie l’Afrique du Sud ce mercredi en quart de finale (16h00 GMT). Le Sénégal vise une qualification en demi-finale et une place pour la prochaine Coupe du monde de la même catégorie.



Les « Lionceaux » peuvent compter sur Amara Diouf, l’un des meilleurs buteurs du tournoi avec 3 réalisations et le gardien de but, Serigne Diouf. Impressionnant sur sa ligne lors des trois matchs en poule, le portier sénégalais n’a pas encore encaissé.



Cet après-midi, le Sénégal aura à cœur de battre l’Afrique du Sud pour conquérir sa place en demi-finale afin de valider son billet pour la Coupe du monde des moins de 17 ans.



Mais, une rencontre difficile attend les hommes de Serigne Saliou Dia, car l’Afrique du Sud compte dans ses rangs le co-meilleur buteur de la CAN : Vicky Mkhawana. Ce dernier a trouvé trois fois le chemin des filets lors de ses trois apparitions dans la poule B.



L’autre affiche du jour oppose le Maroc et l’Algérie dans un chaud derby maghrébin. Les « Lionceaux » de l’Atlas ont terminé à la première place de leur poule, alors que les Fennecs étaient dauphins des Sénégalais.



Programme quart de finale



Mercredi 10 mai 2023

16h00 Sénégal / Afrique du Sud

19h00 Maroc / Algérie



Jeudi 11 mai 2023

16h00 Mali / Congo

19h00 Nigeria / Burkina Faso