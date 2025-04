CAN U17 : Sénégal vs Gambie : les « Lionceaux » mènent (1-0) grâce à un coup franc de Ibrahima Sory Sow

Le groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 a entamé sa première journée ce mardi. Dans un derby ouest-africain intense, le Sénégal prend l’avantage face à la Gambie.



Ibrahima Sory Sow, pensionnaire de Génération Foot, envoie un coup franc imparable qui trompe totalement le gardien adverse, impuissant face à la précision du tir. Les « Lionceaux » ouvrent le score dès la 7e minute et réalisent une excellente entame de match, imposant leur domination depuis le coup d’envoi.