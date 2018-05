CAN U17 : la CAF sur les trousses des fraudeurs sur l’âge des joueurs

A l’approche des éliminatoires de la CAN U17 qui aura lieu en Tanzanie en 2019, la Confédération africaine de football (CAF) a sorti un communiqué ce mercredi pour annoncer la tenue d’un test d’éligibilité d’âge des joueurs qui devront participer aux éliminatoires de cette Coupe d’Afrique des jeunes.

«La Confédération Africaine de Football informe qu’il sera procédé à un test d’éligibilité d’âge pour tous les joueurs participant aux tournois de qualification de la CAN Total U17, Tanzanie 2019. Les tests d’IRM seront organisés avant le début des matchs dans le pays hôte du tournoi de qualification », peut-on lire dans le communiqué.

La CAF a voulu être très claire en précisant dans le texte que «tout joueur qui échouera au test ne sera pas autorisé à prendre part à la compétition et il ne pourra pas être remplacé par un autre joueur ».

Des sanctions sont également prévues pour les fraudeurs par l’article 135 du Code Disciplinaire de la CAF, modifié à la suite de la réunion du Comité d’urgence tenue au Maroc en date du 5 mai 2018. En effet, des suspensions allant de 6 mois à 1 an et des sanctions pécuniaires d’environ 6 millions sont prévues.



Article 135 de la CAF

1. Celui qui, dans le cadre d’une activité liée au football, crée un faux titre, falsifie un titre, fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou utilise pour tromper autrui un titre faux sera puni d’une suspension d’une durée minimale de six (6) matches.

2. Si l’auteur est un officiel, l’organe juridictionnel prononcera une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une durée minimale d’une (1) année.

3. L’organe juridictionnel pourra prononcer une amende, qui sera de dix mille USD (10.000$) 5 millions 626 mille 813 F cfa minimum.

4. Si, toutefois, l’auteur est une personne visée à l’art. 2 et est convaincu d’avoir violé la clause 1 ci-dessus en ce qui concerne tout test d’IRM, cette (ces) personne(s) sera interdite de toute activité de football pendant une période de quatre années."