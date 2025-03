CAN U17 : le Maroc démarre en force face à l’Ouganda

Le Maroc a démarré en force la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans en s’imposant largement face à l’Ouganda (5-0) hier, dimanche, au Stade El Bachir de Mohammedia.



Les « Lionceaux » de l’Atlas poursuivront leur parcours le jeudi 3 avril contre la Zambie avant de défier la Tanzanie le dimanche 6 avril.



De son côté, le Sénégal, logé dans le groupe C, fera son entrée en lice ce mardi 1er avril face à la Gambie (14h00 GMT). Les « Lionceaux » enchaîneront ensuite avec un duel contre la Tunisie le vendredi 4 avril (17h00 GMT), avant de clôturer la phase de groupes face à la Somalie le lundi 7 avril à 19h00 GMT.



Pour rappel, cette édition de la CAN U17 se tient du 30 mars au 19 avril au Maroc avec la participation de 12 nations.