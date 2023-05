CAN U17 : le Sénégal hérite de l’Afrique du Sud en quart de finale

Après avoir survolé la phase de poules avec trois victoires, sept buts marqués et zéro encaissé, les « Lionceaux » connaissent leur adversaire pour les quarts de finale. Ils héritent des cadets de l’Afrique du Sud.



Les Sud-africains se sont qualifiés en tant que meilleurs troisièmes de la poule B avec trois points au compteur. Les poulains de Serigne Saliou Dia tenteront de rester sur leur dynamique victorieuse, mercredi, afin de décrocher une place pour la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans.



Les autres affiches des quarts de finale sont également connues. Le leader de la poule B avec deux succès et une défaite, le Maroc sera aux prises avec l’Algérie dans le derby maghrébin.



L’équipe du Mali déifiera celle du Congo, parmi les deux meilleurs troisièmes du tournoi.



De son côté, le Burkina Faso, a sorti le champion en titre le Cameroun (2-1) et décroche ainsi le dernier ticket qualificatif de la poule C. Les Burkinabès affronteront l’équipe du Nigéria au prochain tour.



Programme quart de finale



Mercredi 10 mai 2023

16h00 Sénégal / Afrique du Sud

19h00 Maroc / Algérie



Jeudi 11 mai 2023

16h00 Mali / Congo

19h00 Nigeria / Burkina Faso