CAN U20 : 4 « Lionceaux » dans l’équipe-type du premier tour, Pape Demba Diop élu meilleur joueur

Après le premier tour, la Confédération africaine de Football (CAF) a composé une équipe type de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations U20, avec la présence de quatre sénégalais.



En tête de liste se trouve le jeune milieu terrain Pape Demba Diop qui a attiré l’attention des experts de la CAF en raisons notamment de ses prouesses de buteur.



Le milieu de terrain du Sénégal a été élu meilleur joueur de la phase de groupes, après avoir marqué quatre buts en trois matchs, ce qui fait de lui le meilleur buteur du tournoi jusqu'à présent.

Son compatriote Mamadou Lamine Camara figure sur la liste des meilleurs milieu de terrain.



Landing Badji figure également sur la liste des meilleurs gardiens de but.



En attaque, on retrouve un autre Sénégalais. Deux fois buteurs contre Mozambique (3-0), lors de la 2ème journée, Pape Amadou Diallo, vainqueur du dernier CHAN, est aux côtés du Congolais Déogracias Bassinga et de l’Ougandais Rogers Mugisha.



Le sélectionneur de la Gambie, Abdoulie Bojang, a été reconnu comme meilleur entraîneur de la phase de groupe après avoir mené les Baby Scorpions à obtenir le maximum de neuf points dans le groupe C.



La phase à élimination directe du tournoi se déroulera jeudi et vendredi avec les affiches des quarts de finale : Sénégal / Bénin, Ouganda / Nigéria, Gambie / Soudan du Sud, Congo / Tunisie