CAN U20 –Éliminatoires contre Congo, ce vendredi : les « lionceaux » quittent Dakar cet après-midi

La sélection nationale Junior quitte Dakar pour rallier le Congo où elle va disputer, vendredi prochain, la manche aller du 3éme et dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 prévue au Niger en 2019, informe le quotidien sportif Stades.



Après avoir écarté l’Egypte en main dernier, le Sénégal va s’attaquer au Congo pour le compte du 3éme et dernier tour des éliminatoires de la CAN U 20 2019. Cette ultime mission Commando démarre ce vendredi à 15 h 30 marquant le départ des lionceaux pour Brazzaville.



À défaut d’une victoire, l’équipe coachée par Youssouf Dabo devra tout faire pour ramener au moins le nul afin de garder intactes ses chances de qualification avant le match retour une semaine après Dakar.