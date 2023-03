CAN U20 : Sénégal / Bénin, pour une place en demies et au Mondial

Les quarts de finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20 débutent ce jeudi. Le premier quart de finale oppose le Sénégal et le Bénin, cet après-midi au stade international du Caire.



Séduisants en poules, les « Lionceaux » ont démarré leur campagne par un succès contre le Nigéria (1-0). S’en est suivi une démonstration face au Mozambique (3-0) avant de s’offrir un festival face au pays hôte, l’Egypte (4-0).



Du côté du Bénin, les jeunes « Guépards » ont débuté par un nul (1-1) contre la Zambie. Tenue en échec en deuxième journée, l’équipe béninoise a craqué face à la Gambie (0-1). Une défaite sans conséquence pour les hommes du Sélectionneur Mathias Déguénon qui a arraché le dernier ticket de meilleur troisième.



L’équipe victorieuse de cette confrontation se qualifiera à la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en Indonésie au mois de mai. Ce pays d’Asie du Sud-Est accueillera la 23ème édition de la Coupe du monde des moins de 20 ans.



En Afrique, on connaîtra les quatre représentants du continent à l’issue des quarts de finale de la CAN U20 qui se déroule actuellement en Égypte.



Programme ¼ finales

jeudi 2 mars 2023

14h00 Sénégal / Bénin

17h00 Ouganda / Nigéria

Vendredi 3 mars 2023

14h00 Gambie / Soudan du Sud

17h00 Congo / Tunisie