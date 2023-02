CAN U20 – Sénégal / Mozambique : les « Lionceaux » visent une deuxième victoire pour la qualification

Assurer une deuxième victoire dans cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans est l’objectif de l’équipe du Sénégal. Cet après-midi, au Stade International du Caire, le capitaine Samba Diallo et les siens ont rendez-vous avec le Mozambique.



En réussissant à tenir tête au pays hôte, l’Egypte, en match d’ouverture (0-0), le Mozambique (2ème, 1 pt) est passé d’un outsider à un adversaire à prendre très au sérieux.



Le sélectionneur Malick Daf et ses protégés savent désormais la qualité de l’adversaire de cette 2ème journée de la phase de groupes. Le Sénégal a les moyens de prendre les trois points et d’assurer sa qualification au deuxième tour.



Les « Lionceaux » doivent être plus efficaces que face au Nigéria, dimanche dernier, compte tenu des nombreuses occasions vendangés dans ce match.



Programme 2ème journée

Groupe A

mercredi 22 février 2023

14h00 Mozambique / Sénégal

17h00 Nigéria / Egypte



Groupe B

Jeudi 23 février 2023

14h00 Centrafrique / Ouganda

17h00 Congo / Ouganda



Résultats 1ère journée Groupe C



Mardi 21 février 2023

Gambie / Tunisie 1-0

Bénin / Zambie 1-1