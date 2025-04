CAN U20 : Serigne Saliou Dia dévoile sa liste avec Pierre Dorival et Pape Diong mais sans Amara Diouf

Le sélectionneur des U20, Serigne Saliou Dia, a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs retenus pour représenter le Sénégal à la Coupe d’Afriques des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), prévue du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte.



Parmi les joueurs convoqués, figurent des expatriés bien connus comme Pape Daouda Diong et le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Pierre Antoine Dorival Diatta.



Amara Diouf, jeune espoir du football sénégalais, est absent de la liste.



Les « Lionceaux », champions en titre, auront pour mission de conserver leur couronne continentale. Ils évolueront dans le Groupe C aux côtés du Ghana, de la Centrafrique et de la RD Congo.