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CAN U23 / Préparation : 14 expatriés et 13 joueurs locaux retenus pour le stage en régime d'internat



CAN U23 / Préparation : 14 expatriés et 13 joueurs locaux retenus pour le stage en régime d'internat
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a rendu publique la liste des 27 joueurs convoqués pour le stage de préparation de l'équipe nationale U23. Dans un document officiel signé par le secrétaire général Abdoulaye Saydou Sow, l'instance fédérale a détaillé les modalités du rassemblement en vue de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.
 
 Les joueurs sélectionnés ont été convoqués pour ce lundi 21 septembre 2026 à partir de 9 h 00 au stade Léopold Sédar Senghor. La FSF a prévu leur acheminement vers le Centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo pour un regroupement en régime d'internat programmé jusqu'au 1er octobre 2026. 

 L'effectif transmis par l'instance a compté 14 éléments évoluant à l'étranger. La liste a intégré notamment Babacar Ndiaye Mendy (Rayo Vallecano, Espagne), Mouhamed Sissokho (Dunkerque, France), Paul Mendy (Cagliari, Italie), Alassane Diatta et Cheikh Thiam (Villarreal, Espagne), Clayton Diandy (Al Diraiyah, Arabie saoudite) ainsi que Famara Camara (Nashville, USA).  
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Dimanche 20 Septembre 2026 - 23:23


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