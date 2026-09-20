CAN U23 / Préparation : 14 expatriés et 13 joueurs locaux retenus pour le stage en régime d'internat

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a rendu publique la liste des 27 joueurs convoqués pour le stage de préparation de l'équipe nationale U23. Dans un document officiel signé par le secrétaire général Abdoulaye Saydou Sow, l'instance fédérale a détaillé les modalités du rassemblement en vue de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.
Les joueurs sélectionnés ont été convoqués pour ce lundi 21 septembre 2026 à partir de 9 h 00 au stade Léopold Sédar Senghor. La FSF a prévu leur acheminement vers le Centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo pour un regroupement en régime d'internat programmé jusqu'au 1er octobre 2026.
L'effectif transmis par l'instance a compté 14 éléments évoluant à l'étranger. La liste a intégré notamment Babacar Ndiaye Mendy (Rayo Vallecano, Espagne), Mouhamed Sissokho (Dunkerque, France), Paul Mendy (Cagliari, Italie), Alassane Diatta et Cheikh Thiam (Villarreal, Espagne), Clayton Diandy (Al Diraiyah, Arabie saoudite) ainsi que Famara Camara (Nashville, USA).
Les joueurs sélectionnés ont été convoqués pour ce lundi 21 septembre 2026 à partir de 9 h 00 au stade Léopold Sédar Senghor. La FSF a prévu leur acheminement vers le Centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo pour un regroupement en régime d'internat programmé jusqu'au 1er octobre 2026.
L'effectif transmis par l'instance a compté 14 éléments évoluant à l'étranger. La liste a intégré notamment Babacar Ndiaye Mendy (Rayo Vallecano, Espagne), Mouhamed Sissokho (Dunkerque, France), Paul Mendy (Cagliari, Italie), Alassane Diatta et Cheikh Thiam (Villarreal, Espagne), Clayton Diandy (Al Diraiyah, Arabie saoudite) ainsi que Famara Camara (Nashville, USA).
Autres articles
-
UFOA-A U17 : la Gambie détrône le Sénégal aux tirs au but
-
Tournoi UFOA-A U17 : Lamine Sané s’attend à une finale difficile face à la Gambie
-
Premier League : Arsenal chute lourdement à Brighton, Newcastle domine Hull City, Everton bat Ipswich
-
Premier League : Aston Villa décroche sa première victoire de la saison, Nicolas Jackson inscrit un superbe but
-
Patrick Vieira reçu par la ministre des Sports Djirèye Clotilde Coly