CAN2019: Aliou Cissé et Belmadi, la belle histoire

Magnifique photo où l’on peux apercevoir les deux entraîneurs Cisse et Belmadi qui vont s’affronter Vendredi 19 Juillet au Caire pour la finale de la coupe d’Afrique , tout les deux passés par la maison du Paris Saint Germain .

Les deux hommes se connaissent depuis tout petits. Ils ont grandi ensemble dans le quartier populaire du Bois l’Abbé. Si le sélectionneur des Fennecs y est né, le technicien des Lions de la Teranga a d'abord vu le jour à Ziguinchor (Sénégal) avant de rejoindre le Val de Marne à l'âge de 9 ans. D’ailleurs, les deux amis sont nés la même année (1976) à un jour d’intervalle : le 24 mars pour Cissé, le 25 pour Belmadi. C’est dire à quel point ils sont très proches. «Nous sommes des enfants du «9-4», avait confié Aliou Cissé. Djamel et moi, on se connait depuis très longtemps, depuis nos années de formation, lui au PSG et moi à Lille.»