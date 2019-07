CAN2019: L'Algérie championne d'Afrique 29 ans après

Le Sénégal a perdu vendredi 19 juillet au Caire une finale de la Coupe d’Afrique devant l’Algérie sur le score de 1 but à Zéro. L’unique but de cette rencontre a été marqué dès la deuxième minute de jeu par l’attaquant algérien Bounedjah. Sa frappe a été déviée par le défenseur sénégalais Salif Sané. Pensant que le ballon est sorti, le gardien des Lions Gomis est resté planté. Le ballon est tombé au fond des filets.



Les Lions du Sénégal n’ont pas pu revenir au score malgré les multitudes occasions qu’ils ont eues. Le Sénégal perd pour la deuxième fois une finale de la CAN, après celle de 2002 devant le Cameroum au Mali. L’Algérie devient ainsi championne d’Afrique, 29 ans après.