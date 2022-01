CAN2021 - Le match Ghana-Gabon se termine en bagarre générale

Les Blacks Stars avaient pourtant a priori fait le plus dur en ouvrant le score peu après le quart d'heure de jeu, sur une frappe lointaine et sèche de l'ancien Marseillais André Ayew (18e), meneur de jeu et capitaine. La seule frappe cadrée par sa sélection, signe de sa suffisance. Tout comme ces scènes d'énervement - échauffourées entre staffs et joueurs sur la pelouse, coups échangés, Benjamin Tetteh expulsé - après le coup de sifflet final.



Il faut dire que, au lieu de remonter au deuxième rang avant la dernière journée, les Ghanéens ne décollent pas, avec un petit point au compteur, soit trois de moins que leur adversaire du jour et cinq par rapport au Maroc, leader de cette poule C.