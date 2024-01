CAN2023 : La Mauritanie craque face au Cap-Vert, victorieux (1-0) et qualifié pour les quarts de finale

Le Cap Vert reste l’équipe surprise de cette Coupe d’Afrique des nations. Lundi au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, les Requins Bleus ont battu la sélection de Mauritanie (1-0) en 8e de finale, grâce à un penalty signé Ryan Mendes (89e). Le Cap Vert, qui jouera pour la deuxième fois de son histoire un quart, rencontrera le Maroc ou l’Afrique du Sud pour une place en demi-finale.

