#CAN2024 - Sénégal vs Guinée : altercation entre journalistes Guinéens et Sénégalais

Les hostilités sont déjà lancées entre le Sénégal et la Guinée, prévu ce mardi dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe C. Ce lundi à l’occasion de la conférence de presse d’avant match, les journalistes des deux camps ont failli en venir aux mains.

Jean Louis DJIBA

