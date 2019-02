CANU20 - Sénégal vs Ghana ce mercredi: les demi-finales et le Mondial en jeu

Place à la deuxième journée de la compétition dans le groupe B de la CAN U20 Niger 2019. L’attraction est la rencontre entre les deux vainqueurs de la première journée, le Ghana et le Sénégal, co-leaders de la poule B, qui s'affrontent .



Victorieux respectivement du Burkina Faso et du Mali en ouverture, "Black Stars" et "Lionceaux" peuvent faire un pas vers les demi-finales en cas de succès ce mercredi.