CAP et CEAP : fin de l’attente pour 2 432 enseignants, 21 nouveaux arrêtés signés

Bonne nouvelle pour des milliers d’enseignants à travers le pays. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a signé ce vendredi 21 arrêtés d’admission au Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) et au Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP). Cette décision concerne 2 432 enseignants, mettant fin à une longue attente pour bon nombre d’entre eux.



Ce nouveau lot d’admissions vient s’ajouter à une série d’avancées enregistrées depuis mai 2024. En moins d’un an, 10 512 enseignants ont obtenu leurs arrêtés. Un chiffre deux fois supérieur à ceux observés en 2022 (6 517) et en 2023 (5 727). Une progression significative qui illustre, selon les autorités, une volonté affirmée de répondre efficacement aux attentes du corps enseignant.



Au-delà des chiffres, cette dynamique s’inscrit dans un processus de modernisation du système éducatif. Une plateforme numérique baptisée XPV est actuellement en cours de développement. Elle vise à dématérialiser les procès-verbaux liés aux examens professionnels, dans le but de réduire les délais et d’améliorer la transparence.



Ce chantier s’inscrit dans une réforme plus globale de digitalisation des procédures de gestion des examens et concours, promue par le ministère.



Avec ces nouveaux arrêtés et la mise en œuvre d’outils numériques, le ministère entend marquer une rupture avec les lenteurs administratives souvent dénoncées par les syndicats. Une évolution saluée par une partie du personnel enseignant, dans l’attente désormais d’une mise en œuvre concrète sur le terrain.