CDC - Barrages (aller) : Un Jaraaf réduit à dix bat la RS Berkane (2-0)

#CAFCC l’entraîneur adjoint de #Jaraaf après la victoire sur le @RSBfootball 2 - 0 au match aller pic.twitter.com/aYYSrK72su — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) 14 janvier 2019

Reportée en raison de la concurrence d'un important combat de lutte au stade Léopold Sédar Senghor, la rencontre des barrages aller de Coupe de la Confédération entre le Jaraaf Dakar et la RS Berkane s'est soldée lundi par la victoire des Sénégalais (2-0).Assane Mbodj (6eme) et El Hadji Kane (42eme) ont inscrit les buts victorieux pour le club de la médina. Bien que réduits à dix juste avant l'heure de jeu suite à l'expulsion d'Alioune Tendeng, les hôtes ont conservé cette avance et se présenteront au Maroc avec l'avantage de ne pas avoir encaissé de but.