CDL - Dames : Un alléchant DUC - DBALOC et un remake ASCVD - GBA au menu des demi-finales

Ce vendredi 4 avril 2025, jour de l’indépendance du Sénégal, le stadium Marius Ndiaye accueillera les demi-finales de la Coupe de la Ligue dames.





Le Dakar Université Club (DUC) croisera Derklé Basket Loisir Club (DBALOC). Un match qui promet d'être passionnant, entre deux formations qui réalisent une très bonne saison. Les Duchesses éliminées en demi-finale la saison dernière par l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) tenteront cette fois-ci de franchir cette étape pour le sacre final.



En revanche, DBALOC aura comme objectif de se hisser en finale pour confirmer sa belle forme en championnat et son statut de demi-finaliste de la saison écoulée.





Dans l'autre demi-finale, on aura le remake de la finale de l'édition précédente entre la détentrice du trophée l'ASC Ville de Dakar et Guédiawaye Basket Academy.



Cette saison, les Municipales ont battu les Académiciennes en championnat aller et retour et partent clairement favorites de cette rencontre.



Pour rappel, l'ASCVD est la seule équipe invaincue cette saison toutes compétitions confondues.





Qui seront les finalistes de cette édition 2025 ? La réponse sera connue au soir du 4 avril.





Programme des demi-finales de la Coupe de la Ligue





Vendredi 4 avril 2025



Stadium Marius Ndiaye



15H30 : GBA vs ASCVD



17H30 : DUC vs DBALOC