Urgent/pénurie de sang : seulement 13 poches disponibles pour les urgences(L'ANDOBES)

L'Association Nationale des Donneurs Bénévoles de Sang du Sénégal (ANDOBES) lance un appel d'urgence face au niveau critique de ses réserves. Sur les 63 poches actuellement en stock, 50 sont déjà réservées à des patients ciblés, ne laissant qu'une marge de manœuvre minime pour les urgences médicales des prochaines heures.



Le constat dressé par l'ANDOBES révèle une vulnérabilité extrême de la banque de sang. Bien que les réfrigérateurs comptent 63 poches, la quasi-totalité de ce stock est indisponible pour les soins de premier secours : 50 poches proviennent de dons nominatifs et sont d'ores et déjà affectées à des malades identifiés. Il ne reste ainsi que 13 poches de sang « tout venant » pour couvrir l'ensemble des besoins imprévus sur le territoire, qu'il s'agisse d'accidents de la route, d'hémorragies post-partum ou d'interventions chirurgicales lourdes.





Face à ce risque de rupture de stock, l'association appelle toute personne en bonne santé à se rendre immédiatement dans les centres de transfusion pour effectuer un don bénévole. Les responsables rappellent que la prise en charge des patients dépendant de transfusions dans les heures à venir repose uniquement sur la solidarité citoyenne, le sang ne pouvant être fabriqué artificiellement.