CESE: Ndiaga Diaw du PDS rafraichit la mémoire à Idrissa Seck

Malgré l’absence d’Idrissa Seck à la mosquée pour la prière à l’occasion de la fête de Tabaski, Ndiaga Diaw du Parti Démocratique sénégalais (PDS) tenu à lui rafraichir la mémoire. Selon lui, c'est à la même place et à l'occasion du même événement qu'il avait dénoncé avec vigueur le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), estimant qu'il n'avait pas sa raison d’être, car étant une institution budgétivore alors qu’il y a d’autres urgences.



Quand il faisait cette déclaration, le taux de croissance était à 6% et il est tombé aujourd'hui à 0,8% parce que plus de 80% des entreprises ont vu leurs chiffres péricliter et 90 entreprises du secteur informel sont au bord de l'abîme. C'est pourquoi la pertinence de la critique du Président Idrissą Seck est toujours de mise d'où la nécessité de dissoudre automatiquement cette institution.



Sur un autre registre, il estime qu'en écoutant le sermon de Babacar Ndour sur la non-violence, on ne peut s'empêcher de penser au Président Macky Sall qui s'accompagne de nervis à travers le pays, pour s'attaquer à la jeunesse qui n'est pas d'accord avec lui. Pour lui, il doit bien cette jeunesse, se ressaisir et arrêter cette forme de violence qui ne fait que créer des problèmes dans le pays.



Il ajoute: «Si la maladie du coronavirus se propage dans le pays à un rythme inquiétant, le 'seul responsable, c’est le Président Macky Sall avec ses tournées, se déplaçant avec des centaines de cars. C'est pourquoi nous n'accepterons pas qu'il y ait un nouveau confinement d'autant plus que dans ce cas, ils seront les seuls à avoir la possibilité de se déplacer car ils ont le pouvoir».



L’AS