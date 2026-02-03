Énergie dans l'espace CEDEAO : le WAPP valide sa stratégie à Lomé et enregistre de nouveaux membres

La capitale togolaise a accueilli le samedi 24 janvier 2026 la 20ᵉ session de l'Assemblée générale du Système d'Échange d'Énergie Électrique Ouest-Africain (WAPP). Un rendez-vous marqué par une croissance de l'organisation et une gestion financière saluée par les membres.



C'est dans un hotel à Lomé que les décideurs de l'énergie de la sous-région se sont donné rendez-vous. Sous la supervision du Secrétaire Général du WAPP, M. Abdoulaye Dia, et du Président du Conseil Exécutif, Eng. Sule Ahmed Abdulaziz, l'organisation a passé au crible ses performances récentes.



Les états financiers de l'exercice 2024 ont été officiellement approuvés suite au rapport de l'auditeur externe. De même, le rapport d'activités 2025 a reçu le quitus de l'Assemblée, soulignant l'efficacité des projets d'interconnexion menés tout au long de l'année.



L'annonce phare de ce sommet est l'adhésion de quatre nouveaux membres au sein de la communauté du WAPP. Cette expansion renforce la légitimité de l'institution et sa mission de créer un marché de l'électricité unifié et compétitif dans l'espace CEDEAO.



Pour le représentant du ministre togolais de l'Énergie, le Dr. Eng. Tchapo A. Singo, cette dynamique témoigne de la volonté des États de mutualiser leurs ressources pour garantir une énergie stable et accessible.



En adoptant les recommandations de la 66ᵉ réunion du Conseil Exécutif, le WAPP trace sa feuille de route pour les prochaines années. L'accent sera mis sur la finalisation des infrastructures transfrontalières et l'optimisation des échanges d'énergie entre les pays excédentaires et ceux en déficit.