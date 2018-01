CHAN 2018 : L'Angola élimine la Côte d'Ivoire

Comment se compliquer la tâche ? Alors que le Cameroun domine l’Angola depuis le début de la rencontre, Bertrand Owundi Eko’o se voit pousser à la faute par Vladimir Felix dans la surface de réparation. Ricardo Estevao, la capitaine angolais du Progresso do Sambizanga, n’a plus qu’à mettre le ballon au fond des filets (29e). Comme lors de leur première rencontre face au Congo, les Lions indomptables sont punis et dans l’obligation de revenir au score. Mais cette fois, la défaite est interdite.



Scénario catastrophe pour les Lions



Dernier du groupe D avec aucun point, le Cameroun de Rigobert Song devait se relancer sous le soleil d’Agadir. « On a travaillé la finition devant le but. La chance va nous sourire », espérait Rigobert Song à la veille de cette confrontation qui pouvait devenir cruciale. L’ancien international n’imaginait certainement pas un tel scénario, ni le manque de percussion de son équipe. Malgré cette bonne entame de match, le Cameroun ne trouve pas la solution. Un tir de Willy Namedji à la 12e minute ou une frappe de loin de Bitang, qui passe au-dessus des cages (20e), ne change rien. La volonté ne suffit pas.



En seconde période, à la 63e minute, Frantz Pangop, bien placé devant le but, ne tente pas sa chance après un beau mouvement collectif. Quelques minutes plus tôt, Junior Awono avait placé sa tête sur un coup franc. Le ballon terminait dans les mains de Landu Mavanga.



Plus le temps avance, plus le Cameroun s’enlise. Seule la frappe puissante d’Alphonse Tientcheu aurait pu changer la donne (84e). Comme la Côte d’Ivoire, c’est une autre grande nation du football africain qui ne verra pas les quarts de finale du CHAN 2018 au Maroc.