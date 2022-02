CHAN 2022 : la Côte d’Ivoire s’annonce nouveau pays-hôte, l’Algérie dément

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2022) se tiendra bel et bien en Algérie. La Fédération algérienne de football l’a annoncé jeudi.



L’instance faitière du football algérien a démenti et réfuté les propos du Premier ministre ivoirien qui avait annoncé pas plus tard que mercredi passé que son pays allait organiser la compétition. A cet effet, la FAF dans un communiqué publié ce jeudi a confirmé que la 7e édition du CHAN aura bel et bien lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023.



« La 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN Total Energies) 2022 des joueurs locaux aura bel et bien lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023 », a publié la Fédération algérienne de football.



Pour rappel, le Championnat d’Afrique des Nations 2022 est déjà attribué à l’Algérie depuis septembre 2018. Il a été reporté en janvier 2023 à cause de la pandémie de la Covid-19.