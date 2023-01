Pour leur retour au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), les « Lions » locaux ont réussi à atteindre les demi-finales. Un but de Lamine Camara sur penalty aura suffit au bonheur du sélectionneur Pape Thiaw et de ses protégés, qui rejoignent le dernier carré de la compétition en éliminant la Mauritanie.



Plutôt dans l’après-midi, le pays organisateur, l’Algérie a éliminé la Côte d’Ivoire sur le même score et également sur pénalty.