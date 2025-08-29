CHAN 2024 : Sénégal – Soudan, duel pour le bronze à Kampala

Le Sénégal et le Soudan croiseront le fer ce vendredi 29 août 2025 à 15h00 GMT, au stade national Mandela de Kampala, pour la petite finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024. Une rencontre qui offrira aux deux sélections l’opportunité de conclure leur parcours sur une note positive après leurs éliminations respectives en demi-finale.



Déjà opposés en phase de groupes, où ils s’étaient neutralisés sur un score nul et vierge, les « Lions » locaux et les « Crocodiles » du Nil tenteront cette fois-ci de décrocher la médaille de bronze.



La grande finale, prévue le samedi 30 août à 15h00 GMT au Moi International Sports Centre de Nairobi, mettra aux prises le Maroc, en quête d’un troisième sacre, et Madagascar, qui rêve d’entrer dans l’histoire en devenant la première nation insulaire à soulever le trophée.