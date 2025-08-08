CHAN 2024 : l’Ouganda corrige la Guinée, l’Algérie prend la tête du groupe C

L’Ouganda a surclassé la Guinée (3-0) ce vendredi 8 août 2025, lors de la deuxième journée du groupe C du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024.



Avec cette victoire, les Ougandais (3 pts) relancent leurs chances de qualification, tandis que la Guinée (3 pts) devra vite réagir face à l’Afrique du Sud (1 pt) le 11 août. Ce même jour, l’Ouganda croisera le Niger.



Dans l’autre match du groupe, l’Algérie et l’Afrique du Sud se sont quittées sur un nul (1-1). Un résultat qui permet aux Fennecs de prendre provisoirement la tête avec 4 points, alors que le Niger était exempt.



L’Algérie, dispensée de la 3e journée prévue le 11 août, jouera sa troisième rencontre contre la Guinée le 15 août, avant de conclure la phase de groupes face au Niger le 18 août au Nyayo Stadium de Nairobi.



