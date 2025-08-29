CHAN 2024 : le Président Bassirou Diomaye Faye félicite les « Lions » locaux pour leur médaille de bronze

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité les « Lions » locaux pour leur médaille de bronze au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024.



« Je félicite chaleureusement notre équipe nationale locale pour la médaille de bronze remportée au CHAN2025 face au Soudan », a-t-il écrit sur Facebook.



Il a ajouté : « Ce succès, fruit de courage et de persévérance, honore le Sénégal et traduit le talent de notre jeunesse ».