CHAN 2024 : le Président Bassirou Diomaye Faye félicite les « Lions » locaux pour leur médaille de bronze
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité les « Lions » locaux pour leur médaille de bronze au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024.
 
« Je félicite chaleureusement notre équipe nationale locale pour la médaille de bronze remportée au CHAN2025 face au Soudan », a-t-il écrit sur Facebook.
 
Il a ajouté : « Ce succès, fruit de courage et de persévérance, honore le Sénégal et traduit le talent de notre jeunesse ».
Moussa Ndongo

Vendredi 29 Août 2025 - 20:53


