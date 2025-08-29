CHAN 2024 : le Sénégal décroche le bronze face au Soudan

Le Sénégal a remporté la médaille de bronze du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 en s’imposant ce vendredi face au Soudan aux tirs au but (1-1, 4-2 TAB).



Éliminés en demi-finale, les « Lions » locaux, tenants du titre, terminent leur parcours sur une bonne note en montant sur le podium.