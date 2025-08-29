CHAN 2024 : le Sénégal décroche le bronze face au Soudan

Le Sénégal a remporté la médaille de bronze du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 en s’imposant ce vendredi face au Soudan aux tirs au but (1-1, 4-2 TAB).
Éliminés en demi-finale, les « Lions » locaux, tenants du titre, terminent leur parcours sur une bonne note en montant sur le podium.
Éliminés en demi-finale, les « Lions » locaux, tenants du titre, terminent leur parcours sur une bonne note en montant sur le podium.
Autres articles
-
Mercato : d’Abdallah Sima s’engage avec Lens
-
Élections : La Commission de Recours de la FSF déclare « irrecevable » le recours de Mady Touré
-
Nouveau classement FIFA de futsal féminin : Le Sénégal 3ᵉ en Afrique et 83ᵉ au monde
-
CHAN 2024 : Sénégal – Soudan, duel pour le bronze à Kampala
-
Tirage relevé pour le PSG en Ligue des champions : Bayern, Barça et Tottenham au programme