Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

CHAN 2024 : le Sénégal décroche le bronze face au Soudan



CHAN 2024 : le Sénégal décroche le bronze face au Soudan
Le Sénégal a remporté la médaille de bronze du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 en s’imposant ce vendredi face au Soudan aux tirs au but (1-1, 4-2 TAB).
 
Éliminés en demi-finale, les « Lions » locaux, tenants du titre, terminent leur parcours sur une bonne note en montant sur le podium.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 29 Août 2025 - 19:16


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter