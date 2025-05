CICAD : Amadou Ba plaide pour "un pacte national de pacification politique"

Le leader du parti "Nouvelle responsabilité", Amadou Ba, a déclaré ce mercredi 28 mai partager les trois axes du dialogue national, tout en lançant un appel vigoureux pour "un pacte national de pacification politique". Ce pacte, selon lui, doit reposer sur "la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales".



Sans détour, l'ancien Premier ministre a dénoncé les arrestations ciblées : "Ce dialogue s'organise autour de trois axes que nous partageons. Le premier concerne les libertés publiques. Mais que vaut une démocratie où l'on arrête des opposants, où des journalistes et chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir simplement fait leur travail ?"



Il a réitéré son appel : "Nous appelons à un pacte de pacification incluant la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales".



Concernant la réforme du système électoral, deuxième axe du dialogue, Amadou Ba a insisté sur la nécessité de doter la CENA (Commission électorale nationale autonome) d'une réelle indépendance et de moyens adéquats. Il a particulièrement insisté sur l'inscription automatique des jeunes majeurs sur les listes électorales, estimant que "cette réforme majeure doit faire l'objet d'un large consensus national". Le leader politique a également souligné l'importance de revoir le statut de l'opposition et de son chef pour garantir un jeu démocratique équilibré.



Sur le volet institutionnel, troisième pilier des discussions, l'ancien ministre a proposé plusieurs réformes structurelles. Il a notamment plaidé pour l'introduction d'une dose de proportionnelle dans l'élection des députés ou l'instauration d'un second tour dans le scrutin majoritaire, afin de "rendre nos institutions plus représentatives et plus légitimes". Amadou Ba a également pointé du doigt la composition actuelle de la Haute Cour de Justice, jugée trop dépendante de la majorité parlementaire, appelant à sa refonte pour en garantir l'impartialité.



En conclusion de son intervention, le leader de "Nouvelle responsabilité" a tenu à rappeler que "le système démocratique actuel, malgré ses imperfections, a permis les alternances pacifiques qui font la fierté de notre pays". Il a exhorté tous les acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, à "préserver ce précieux acquis qui est le fruit de décennies de luttes et de sacrifices". Pour Amadou Ba, ce dialogue national ne prendra tout son sens que s'il aboutit à des mesures concrètes permettant de rétablir la confiance entre tous les acteurs de la vie politique nationale.