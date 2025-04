CICAD : la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité prévue les 24 et 25 avril prochain

Le Centre International Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) accueillera les 24 et 25 avril prochains la Conférence Sociale sur l’Emploi et l’Employabilité. Placée sous le thème « Emploi et Employabilité : Défis et Perspectives pour un Sénégal Souverain, Juste et Prospère », cette rencontre réunira les principaux acteurs du développement socio-économique du pays.



Pendant deux jours, représentants du secteur public, du privé et de la société civile engageront des échanges intensifs sur les enjeux cruciaux de l’emploi et exploreront des pistes concrètes pour renforcer l’employabilité des Sénégalais.



Cet événement constitue une opportunité unique de co-construire une vision commune pour un avenir professionnel durable et inclusif, au bénéfice de toutes et tous.