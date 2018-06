CM2018 : Adebayor et Maxwel Cornet sur le plateau de Tfm pour commenter Sénégal-Pologne

La Télé futur média (Tfm) va avoir des invités de marque ce mardi sur son plateau. En effet, la chaine de Youssou Ndour a décroché deux internationaux pour commenter le match qui va opposer à 15h le Sénégal et la Pologne pour le compte de la première journée de la poule H dans cette Coupe du Monde Russie 2018.



Le Togolais, Emmanuel Adebayor et l’Ivoirien Maxwel Cornet seront les invités de Mame Fatou Ndoye qui anime le plateau de la Tfm durant la Coupe du Monde, l’annonce a été faite par Dj Boub’s lors de son émission Rfm matin.



Le Togolais et sociétaire du club turc Istanbul Basaksehir et le Lyonnais Cornet devront revenir sur les qualités de l’équipe sénégalaise et ses chances pour remporter ce premier match face à la Pologne mais également les chances des équipes africaines dans cette Coupe du Monde.



Pour rappel, Adebayor a déjà joué une Coupe du Monde, celle de 2006. Maxwel Cornet lui débute sa jeune carrière internationale avec les éléphants du Code d’Ivoire.