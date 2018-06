CM2018 - Argentine-Islande en direct

Match nul entre l'Argentine et l'Islande ! L'Albiceleste s'est cassée les dents durant toute la partie sur la défense adverse à l'image de Lionel Messi qui n'a pas su transformer un penalty. Les Islandais ont parfaitement résisté et ont su égaliser juste après l'ouverture du score (1-1).

76' Skulason remplace Gunnarsson pour l'Islande.

75' Pavon remplace Di Maria pour l'Argentine.

Diego Maradona in the stands, presented without comment. BUT YOU KNOW WHAT THE COMMENT IS. pic.twitter.com/c8b3Sbw0Kr

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) 16 juin 2018