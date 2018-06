CM2018 : Colombie-Japon : Sanchez écope du premier carton rouge, Kagawa marque le but le plus rapide

La Colombie et le Japon sont aux prises depuis 12h. Les japonais mènent par (1-0) à la suite d’un penalty transformé par Kagawa.

Le but japonais a été marqué après une faute de main à la 3e minute de jeu dans la surface de réparation provoquée par le défenseur colombien Carlos Alberto Sánchez Moreno. Le joueur de la Fiorentina exclu à la suite de cette faute de main, devient le premier joueur à écoper d'un carton rouge dans cette Coupe du Monde.

D'un autre côté, Carlos Sánchez a pris le 2e carton rouge le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde. (2:56')

Jose Alberto Batista (Uruguay - Ecosse, en 1986) s’était fait expulser après 54 secondes de jeu.



Face au gardien colombien, David Ospina, le Japonais Kagawa n’a pas tremblé et a envoyé la balle au fond des filets à la 6e minute de jeu. Il marque ainsi, le but le plus rapide jusqu’ici de la compétition. Match en cours...