c Pologne : Szczesny - Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus - Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki - Lewandowski (c), Milik. Sénégal : Kh. Ndiaye - Wagué, S. Sané, Koulibaly, Sabaly - Gueye, A. N'Diaye - M. Diouf, Sarr, Mané (c) - Mb. Niang.