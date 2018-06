CM2018 : Découvrez le programme du jour et tous les résultats des matchs

21 juin 12.00 C Danemark-Australie 21 juin 15.00 C France-Pérou 21 juin 18.00 D Argentine-Croatie

JOUR HEURE GROUPE MATCH 14 juin 15.00 A Russie (5-0) Arabie Saoudite 15 juin 12.00 A Egypte (0-1) Uruguay 15 juin 15.00 B Maroc (0-1) Iran 15 juin 18.00 B Portugal (3-3) Espagne 16 juin 10.00 C France (2-1) Australie 16 juin 13.00 D Argentine (1-1) Islande 16 juin 16.00 C Pérou (0-1) Danemark 16 juin 19.00 D Croatie (2-0) Nigeria 17 juin 12.00 E Costa Rica (0-1) Serbie 17 juin 15.00 F Allemagne (0-1) Mexique 17 juin 18.00 E Brésil (1-1) Suisse 18 juin 12.00 F Suède (1-0) Corée du Sud 18 juin 15.00 G Belgique (3-1) Panama 18 juin 18.00 G Tunisie (0-2) Angleterre 19 juin 12.00 H Colombie (1-2) Japon 19 juin 15.00 H Pologne (1-2) Sénégal 19 juin 18.00 A Russie (3-1) Egypte 20 juin 12.00 B Portugal (1-0) Maroc 20 juin 15.00 A Uruguay (1-0) Arabie Saoudite 20 juin 18.00 B Iran (0-1) Espagne 21 juin 12.00 C Danemark-Australie 21 juin 15.00 C France-Pérou 21 juin 18.00 D Argentine-Croatie 22 juin 12.00 E Brésil-Costa Rica 22 juin 15.00 D Nigeria-Islande 22 juin 18.00 E Serbie-Suisse 23 juin 12.00 G Belgique-Tunisie 23 juin 15.00 F Corée du Sud-Mexique 23 juin 18.00 F Allemagne-Suède 24 juin 12.00 G Angleterre-Panama 24 juin 15.00 H Japon-Sénégal 24 juin 18.00 H Pologne-Colombie 25 juin 12.00 A Arabie Saoudite-Egypte 25 juin 12.00 A Uruguay-Russie 25 juin 18.00 B Espagne-Maroc 25 juin 18.00 B Iran-Portugal 26 juin 12.00 C Danemark-France 26 juin 12.00 C Australie-Pérou 26 juin 18.00 D Islande-Croatie 26 juin 18.00 D Nigeria-Argentine 27 juin 12.00 F Mexique-Suède 27 juin 12.00 F Corée du Sud-Allemagne 27 juin 18.00 E Serbie-Brésil 27 juin 18.00 E Suisse-Costa Rica 28 juin 12.00 H Sénégal-Colombie 28 juin 12.00 H Japon-Pologne 28 juin 18.00 G Angleterre-Belgique 28 juin 18.00 G Panama-Tunisie

JOUR HEURE MATCH 30 juin 12.00 1C-2D (50) 30 juin 18.00 1A-2B (49) 1 juillet 12.00 1B-2A (51) 1 juillet 18.00 1D-2C (52) 2 juillet 12.00 1E-2F (53) 2 juillet 18.00 1G-2H (54) 3 juillet 12.00 1F-2E (55) 3 juillet 18.00 1H-2G (56)

JOUR HEURE MATCH 6 juillet 12.00 V49-V50 (57) 6 juillet 18.00 V53-V54 (58) 7 juillet 12.00 V55-V56 (60) 7 juillet 18.00 V51-V52 (59)

JOUR HEURE MATCH 10 juillet 18.00 V57-V58 (61) 11 juillet 18.00 V59-V60 (62)

JOUR HEURE MATCH 14 juillet 12.00 Finale 3e place 15 juillet 15.00 Finale

Les groupes C et D (Argentine-Croatie pour aujourd'hui) joue leurs deuxièmes journées ce jeudi. Le premier match de la journée va opposer le Danemark à l'Australie à 12 heures. Après leur première victoire sur le Pérou, les Danois pourraient décrocher leur qualification en huitième de finale s’ils s’imposent devant les Australiens qui eux doivent gagner pour rester en vie dans cette Coupe du monde.A 15h, la France va entamer son deuxième match du Mondial face au Pérou. Les Bleus après leur victoire poussive devant les Australiens doivent présenter un visage plus convaincant. Le groupe D s'illustre à 18h avec l'affiche Argentine-Croatie. La Croatie a remporté son premier match face au Nigéria (2-0), alors l’Argentine avait été tenue en échec par l’Islande (1-1).