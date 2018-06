CM2018 : Lamine Gassama dément toute brouille avec Aliou Cissé

Moussa Wagué a été préféré à Lamine Gassama par le coach Aliou Cissé pour jouer le premier match du Sénégal à la Coupe du monde Russie 2018 ce mardi face à la Pologne. Un match que les « Lions » ont remporté sur la marque de (2-1). Mais, après la rencontre, des langes se sont déliées pour dire que le coach Aliou Cissé avait titularisé Moussa Wagué parce qu’il avait un problème avec Lamine Gassama qui avait l’habitude d’occuper ce poste d’arrière droit de l’équipe nationale. Le coach a voulu donc punir Gassama. Ce que le joueur dément catégoriquement. Car selon lui, il n’y aucun problème entre lui et le coach de l’équipe nationale Aliou Cissé.



Pour rappel, Lamine Gassama fait partie des joueurs qui ont été le plus utilisés par Aliou Cissé durant les matchs de qualification et de préparation à cette Coupe du Monde Russie 2018.



Toutefois, Gassama devrait rester sur le banc lors de la prochaine rencontre des "Lions" ce dimanche face au Japon. Car, son remplaçant Moussa Wagué a fait un bon match contre la Pologne le mardi passé et devrait être reconduit par le coach.