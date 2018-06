CM2018 -Programme du jour : le groupe H se découvre, l’Egypte joue sa survie

Les « Lions » de la Teranga entrent en jeu ce mardi face à la Pologne à 15h. Ce match entre dans le cadre de la première journée de la poule H. Le Japon et la Colombie qui complètent le groupe jouent en première heure à 12h.



Le Sénégal, après les défaites des quatre autres équipes africaines, doit faire un bon résultat pour sauver l’honneur du continent dans la première journée de cette Coupe du Monde.

Toutefois, la tâche ne sera pas pour autant facile pour les joueurs du coach Aliou Cissé. Car, l’équipe polonaise n’a jamais perdu en Coupe du Monde devant une équipe africaine. En trois oppositions en Coupe du Monde face à une équipe du continent africain, la Pologne a fait deux matchs nuls et une victoire.



De leur côté les « Lions » qui n’ont jamais perdu en phase de poule de Coupe du Monde. En 2002, lors de la dernière participation du Sénégal à une Coupe du Monde, les Sénégalais avaient enregistré lors des phases de poule une victoire devant la France (1-0), un nul devant le Danemark (1-1) et un autre nul devant l’Uruguay (3-3). En huitième de final, ils avaient éliminé la Suède (2-1) avant de perdre en quart de finale devant la Turquie (0-1, après prolongations)



L’équipe égyptienne ne doit pas perdre face à la Russie pour garder ses chances de qualification au second tour, après son revers au premier match face à l’Uruguay (0-1). La Russie, pays organisateur est premier de ce groupe après sa large victoire sur l’Arabie Saoudite (5-0).