CM2018: le président de la Commission centrale des arbitres voit Malang siffler la finale

Le trio arbitral sénégalais dirigé par Malang Diédhiou assisté de Djibril Camara et El Hadj Malick Samba qui a été désigné par la FIFA pour siffler le huitième de finale Belgique-Japon a reçu les félicitations Amadou François Gueye. « Depuis 4 ans ils abattent un travail sérieux et sans faille. Nous remercions vraiment le bon Dieu du comportement irréprochable de nos arbitres même si la tâche était difficile. »



A l’en croire ces collègues sont sortis glorieux de leurs prestations sur tous les grands matchs qu’ils ont eu à diriger. Et surtout celui de Japon-Belgique en huitième de finale



Continuant sa plaidoirie, il estime que ce trio d’arbitre sénégalais devrait continuer l’aventure. Pourquoi ne pas arbitrer le match final ? Car vraiment ils ont beaucoup de mérite, et ils l’ont prouvé sur tous les plans que ce soit leur comportement ou la coopération dans le jeu