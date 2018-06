CM2018 : suivez Sénégal 2 - 1 Pologne 0 en direct

LE SENEGAL DOUBLE LA MISE !

BUT de Niang pour Sénégal ! Quelle erreur de Krychowiak ! Sa passe en cloche en retrait pour son gardien de but met Bednarek et Szczesny dans l'embarras. Ceux-ci se font des politesses et c'est Niang qui en profite pour surgir entre eux ! Profitant de leur mésentente, l'attaquant sénégalais se retrouve seul devant le but pour le 0-2 !

52mn- Percée de Sabaly sur le côté gauche, le Bordelais trouve Mané dans la surface mais le joueur de Liverpool est contré par deux défenseurs polonais



50 mn- Le coup franc tiré par Robert Lewandowski, enveloppé du pied droit aux abords des 18 mètres, est repoussé des deux poings par le portier sénégalais.





49mn- Carton jaune pour Salif Sané après une faute sur Robert Lewandowski.





47mn - A peine entré en jeu, Jan Bednarek est déjà KO après un choc avec Youssouf Sabaly. Le milieu se relève péniblement.





46mn- Jan Bednarek entre en jeu à la place de Jakub Blaszczykowski (Pologne)





46mn C'est reparti à Moscou.



C'est la pause à Moscou. Le Sénégal mène 1-0 face à la Pologne. But de Cionek contre son camp.

38mn- OUVERTURE DU SCORE DU SENEGAL !

Suite à une passe de Sadio Mané, Idrissa Gueye tente sa chance des vingt mètres. Sa frappe n'est pas cadrée mais Thiago Cionek est sur la trajectoire et dévie le cuir dans son propre but... Ca fait 1-0 pour les Lions de la Teranga.

36mn - En position de débordement, Sarr adresse un excellent centre. Mais ni Mané, ni Diouf, ne sont en mesure de reprendre devant le but, devancés par les défenseurs.



30mn - Le match est âpre, les deux formations ne lâchent rien et peuvent toutes les deux ouvrir le score.